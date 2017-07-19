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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di venerdi' 5 giugno

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 giu - - Rapallo (Ge): si apre il 55esimo Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria 'People. La nostra promessa di futuro'. Partecipano, tra gli altri, Maria Anghileri, presidente Giovani Imprenditori Confindustria; Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. I lavori terminano domani.

            - Reggio Calabria: cerimonia militare per il 212esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

            Partecipa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

            - Tivat (Montenegro): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al vertice UE-Balcani occidentali.

            - Giappone: Consumi delle famiglie.

            - Francia: Produzione industriale.

            - Italia: Istat - nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana, anni 2026/2027.

            - Italia: Istat - commercio al dettaglio, aprile.

            - Eurozona: Occupazione; Pil.

            - Stati Uniti: Salari orari; Tasso di disoccupazione.

            red-.

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            (RADIOCOR) 05-06-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              


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