Morning note: l'agenda di venerdi' 3 luglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - - Genova: assemblea 2026 di Confindustria Genova 'Long Term Life'. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia Strategica Europea, il Piano Mattei e la Competitivita'; Mario Zanetti, special advisor di Confindustria per l'Economia del Mare.

- Torino: conferenza stampa Fim-Cisl 'Stellantis: Report al secondo trimestre 2026 produzione e occupazione degli stabilimenti italiani del Gruppo'.

- Padova: seconda giornata del XIX congresso nazionale della Uil. Intervengono i segretari generali di Cgil e Cisl, Landini e Fumarola - Roma: 'I grandi eventi sportivi: il Modello Roma', organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Roma Capitale. Partecipano: Roberto Gualtieri, sindaco Roma Capitale; Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Roma Capitale; Federico Silvestri, ad e dg Gruppo Il Sole 24 ORE - Italia: Istat - Commercio al dettaglio, maggio - Cina: PMI servizi - Caixin - Francia: Produzione industriale - Spagna: Produzione industriale - Italia: PMI servizi - Francia: PMI servizi - Germania: PMI servizi - Eurozona: PMI servizi e composito - Gran Bretagna: PMI servizi red-.

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