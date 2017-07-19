Morning note: l'agenda di venerdi' 26 settembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - - Milano: cerimonia di ammissione in Borsa Italiana di E.T.S.
S.p.A.
- Milano: evento 'The future of payments - Cbdc, Digital assets and Digital capital markets', organizzato dall'universita' Bocconi, Cepr ed European Central Bank in collaborazione con Review of Finance.
- Venezia: Npl Meeting Edizione 2025, una giornata di confronto, networking e riflessione sul mondo dei crediti deteriorati, organizzata da Banca Ifis. Partecipa, tra gli altri, Jeffrey Sachs, economista e saggista statunitense.
- APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Bastogi, Danieli & C., Eems, Juventus F.C.
- Padova: evento 'Veneto connesso: accessibilita' ai corridoi europei e strategie per la logistica del futuro', organizzato da Unioncamere Veneto e Uniontrasporti. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo.
- Mestre (Ve): conferenza stampa per presentazione Position Paper di Confindustria Veneto, in vista delle elezioni regionali 'Il Veneto del futuro: una regione che evolve per attrarre'.
- Verona: alla Prefettura di Verona conferenza stampa 'Dalla Camera di Commercio di Verona al Consorzio Tutela Vini della Valpolicella: passaggio di testimone dei marchi'. Interviene il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
- Venezia-Mestre: a M9 - Museo del '900 inaugurazione della mostra 'Identitalia, The Iconic Italian Brands'. Interviene il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
- Castelfranco Veneto: il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i rappresentanti delle categorie economiche del territorio del Trevigiano-Castellana.
- Torino: nella cornice del Salone Auto Torino 2025, tavola rotonda 'Rilanciare l'Automotive in Italia: una visione condivisa', promossa da Unrae.
- Roma: asta di BTp a 5 e 10 anni, CcTeu e BTp Green per un importo massimo di 8,75 miliardi.
- Francia: revisione rating Fitch.
- Spagna: Pil finale secondo trimestre.
- Italia: Istat diffonde fiducia dei consumatori e delle imprese, settembre.
- Stati Uniti: deflatore e spesa per consumi, redditi delle famiglie agosto; fiducia famiglie (Michigan) finale, settembre.
