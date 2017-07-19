Morning note: l'agenda di venerdi' 24 ottobre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - - Venezia: si conclude la prima edizione di 'InSummit', un evento, organizzato da Bip, pensato come spazio di dialogo e riflessione sulle grandi trasformazioni che stanno ridefinendo l'economia globale, la tecnologia e il ruolo dell'essere umano nell'era dell'intelligenza artificiale - Venezia: si conclude la IV edizione del Venice Sustainable Fashion Forum, 'Harmonizing Values', un confronto su norme e processi condivisi per una moda piu' sostenibile e competitiva. L'evento e' promosso da Confindustria Moda, The European House - Ambrosetti e Confindustria Veneto Est.

- Milano: evento di celebrazione degli 80 anni di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

- Conference call Eni.

- Roma: evento 'The Savings and Investment Union: Achievements and Perspectives', organizzato da Ania.

Partecipa, tra gli altri, Giovanni Liverani, presidente Ania.

- Siracusa: si conclude la prima edizione di 'Education and Open Innovation Forum', un evento che mette al centro il capitale umano come motore di sviluppo economico e sociale.

Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria.

- Napoli: si conclude il forum dell'Economia del Nuovo Mondo 'Cambio di Paradigma'. Partecipano, tra gli altri, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce; Flavio Cattaneo, a.d. Gruppo Enel; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Stefano Antonio Donnarumma, a.d. e d.g. Gruppo FS Italiane; Renato Mazzoncini, a.d. e d.g. Gruppo A2A; Biagio Mazzotta, presidente Fincantieri.

- Francia: revisione rating Moody's; fiducia consumatori, ottobre; PMI servizi e manifatturiero, ottobre.

- Giappone: diffusione dati inflazione, settembre; PMI manifatturiero, ottobre.

- Gran Bretagna: diffusione dati vendite al dettaglio, settembre; PMI servizi e manifatturiero, ottobre.

- Germania: PMI servizi e manifatturiero, ottobre.

- Eurozona: PMI servizi, manifatturiero, composito, ottobre.

- Stati Uniti: diffusione dati inflazione, settembre; PMI servizi, manifatturiero, composito, ottobre; vendite di nuove case, settembre; fiducia famiglie (Michigan) finale, ottobre.

- Belgio: diffusione indice ciclico BNB, ottobre.

