Morning note: l'agenda di venerdi' 20 settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - - Roma: edizione 2024 High-Level Insurance Conference 'Disaster risk financing: the role of insurance for new public-private partnerships', organizzata dall'Ania, in partnership con la Presidenza italiana del G7 - Giappone: inflazione - Cina: decisione sui tassi - Gran Bretagna: Vendite al dettaglio - Germania: prezzi alla produzione - Francia: Fiducia imprese manifatturiere - Eurozona: Fiducia consumatori flash - Italia: Istat - produzione nelle costruzioni - Milano: prosegue la 'Milano Fashion Week Women's Collection', organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana - Mantova: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'inaugurazione del centro logistico Adidas Campus \ South - Parma: Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti partecipa al Festival Open.

