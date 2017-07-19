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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di venerdi' 20 marzo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - - Milano: evento celebrativo del 70esimo Anniversario della Fondazione del Cesi. Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Flavio Cattaneo, a.d. di Enel; Renato Mazzoncini, a.d. di A2A; Nicola Monti, a.d. di Edison; Vinicio Vigilante, a.d. di Gse.

            - Varese: summit 'Economia della Salute. Stati Generali.', organizzato da Uneba e dal Comune di Varese. Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie; Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilita'.

            - Bruxelles (Belgio): riunione del Consiglio Europeo.

            Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

            - Cina: tasso prime rate a 1 e 5 anni.

            - Germania: prezzi alla produzione febbraio.

            - Italia: diffonde i dati su bilancia commerciale, prezzi all'import e produzione nelle costruzioni a gennaio.

            - Francia: revisione rating Dbrs.

            - Roma: presentazione del 'Blue Book 2026', il rapporto ufficiale sui dati del servizio idrico integrato, realizzato da Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia.

            - Roma: conferenza stampa Istat per presentazione del 'Rapporto sulla competitivita' dei settori produttivi 2026'.

            Red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 20-03-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              


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