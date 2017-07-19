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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di venerdi' 10 luglio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - - Seveso (Mb): commemorazione per il 50mo anniversario dell'incidente di Seveso. Partecipano, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

            - Bruxelles: riunione Ecofin.

            - Roma: asta del Tesoro di BTp a 3, 7 e 15 anni per massimi 7,5 miliardi di euro.

            - Germania: inflazione finale, giugno.

            - Francia: inflazione finale, giugno.

            - Italia: Istat diffonde i dati su produzione industriale, maggio e nota sull'andamento dell'economia italiana, maggio e giugno.

            - Cina: nuovi prestiti bancari (flusso), giugno.

            Red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 10-07-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              


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