Morning note: l'agenda di venerdi' 10 luglio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - - Seveso (Mb): commemorazione per il 50mo anniversario dell'incidente di Seveso. Partecipano, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
- Bruxelles: riunione Ecofin.
- Roma: asta del Tesoro di BTp a 3, 7 e 15 anni per massimi 7,5 miliardi di euro.
- Germania: inflazione finale, giugno.
- Francia: inflazione finale, giugno.
- Italia: Istat diffonde i dati su produzione industriale, maggio e nota sull'andamento dell'economia italiana, maggio e giugno.
- Cina: nuovi prestiti bancari (flusso), giugno.
Red-.
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(RADIOCOR) 10-07-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN