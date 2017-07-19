Morning note: l'agenda di mercoledi' 25 marzo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - - Milano: convegno annuale di Aifi '40 anni di Private Capital - Quale futuro'.
- Milano: quinta edizione di Influencer Marketing, evento ideato da Upa, l'associazione che riunisce le piu' importanti aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in comunicazione pubblicitaria in Italia.
- Roma: il Tesoro offre in asta BTp Short Term e BTp a 5 e 10 anni indicizzati all'inflazione dell'area euro per massimi 4 miliardi di euro.
- Algeri: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si reca in visita con l'obiettivo di rafforzare il partenariato strategico tra Italia e Algeria, a partire dal settore del gas.
- Roma: presentazione del Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria 'Guerre, dazi, incertezza: a rischio la crescita'. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi; Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi Confindustria.
- RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Fincantieri.
- Roma: nell'ambito della celebrazione dei 25 anni dell'Agenzia delle entrate, convegno 'Dialogo tra presente e futuro di un'amministrazione in continua evoluzione'.
Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, ministro e vice ministro dell'Economia e delle Finanze; Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
- Gran Bretagna: diffusione dati inflazione, febbraio.
- Germania: diffusione indice Ifo, marzo.
- Stati Uniti: diffusione dati prezzi all'import, febbraio; saldo partite correnti T4.
- Belgio: indice ciclico Bnb, marzo.
red-.
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(RADIOCOR) 25-03-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN
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