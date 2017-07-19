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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di mercoledi' 25 marzo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - - Milano: convegno annuale di Aifi '40 anni di Private Capital - Quale futuro'.

            - Milano: quinta edizione di Influencer Marketing, evento ideato da Upa, l'associazione che riunisce le piu' importanti aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in comunicazione pubblicitaria in Italia.

            - Roma: il Tesoro offre in asta BTp Short Term e BTp a 5 e 10 anni indicizzati all'inflazione dell'area euro per massimi 4 miliardi di euro.

            - Algeri: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si reca in visita con l'obiettivo di rafforzare il partenariato strategico tra Italia e Algeria, a partire dal settore del gas.

            - Roma: presentazione del Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria 'Guerre, dazi, incertezza: a rischio la crescita'. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi; Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi Confindustria.

            - RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Fincantieri.

            - Roma: nell'ambito della celebrazione dei 25 anni dell'Agenzia delle entrate, convegno 'Dialogo tra presente e futuro di un'amministrazione in continua evoluzione'.

            Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, ministro e vice ministro dell'Economia e delle Finanze; Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

            - Gran Bretagna: diffusione dati inflazione, febbraio.

            - Germania: diffusione indice Ifo, marzo.

            - Stati Uniti: diffusione dati prezzi all'import, febbraio; saldo partite correnti T4.

            - Belgio: indice ciclico Bnb, marzo.

            red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 25-03-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Fincantieri 12,47


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