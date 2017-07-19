Morning note: l'agenda di mercoledi' 19 novembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 nov - - Milano: comitato esecutivo Abi.
- Padova: assemblea generale 2025 di Confindustria Veneto Est - Area Metropolitana Venezia, Padova, Rovigo, Treviso "2025-2035. Il tempo delle scelte". Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo; Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Carlo Cottarelli, economista.
- Roma: asta di riacquisto titoli del Tesoro per un massimo di 5 miliardi.
- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il primo ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenkovi a Palazzo Chigi.
- Roma: Terzo Forum Space&Blue - 'Una filiera italiana per la sovranita' tecnologica nazionale'. Interviene, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.
- Giappone: Ordinativi di macchinari settembre, bilancia commerciale, ottobre.
- Gran Bretagna: inflazione ottobre.
- Eurozona: inflazione ottobre.
- Stati Uniti: Licenze edilizie e cantieri residenziali, settembre/ottobre.
