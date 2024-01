Morning note: l'agenda di mercoledi' 17 gennaio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - - Bologna: firma del nuovo Accordo sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, che garantisce investimenti per quasi 600 milioni di euro in Emilia-Romagna. Partecipa, tra gli altri, Giorgia Meloni, presidente del consiglio; Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr.

- Davos (Svizzera): prosegue il World Economic Forum. Alle ore 11,00 discorso di Ursula von der Leyen, presidente Commissione Europea.

- Milano: comitato esecutivo Abi. Partecipa, tra gli altri, Fabio Panetta, governatore Banca d'Italia (in videocollegamento) - visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Emilia-Romagna, con tappe a Bologna e Forli'. In programma incontro con la presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen - Roma: il Ministero dell'Economia e delle Finanze procede con un concambio di titoli di Stato.

- Cina: Pil; vendite al dettaglio; produzione industriale - Uk: inflazione - Eurozona: inflazione - Stati Uniti: vendite al dettaglio; produzione industriale; scorte delle imprese; pubblicazione Beige Book.

