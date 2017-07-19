Dati
            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di mercoledi' 12 novembre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - - Milano: A2A presenta l'aggiornamento del Piano Strategico.

            - Milano: conference call Recordati sui conti dei primi 9 mesi.

            - Bruxelles: riunione Eurogruppo.

            - Roma: il Tesoro offre in asta BoT annuali per 8,5 miliardi.

            - Fincantieri presenta i risultati dei 9 mesi e li illustra in una conference.

            - Germania: inflazione finale, ottobre.

            - Italia: Istat diffonde i dati sulla produzione industriale, settembre e la Nota sull'andamento dell'economia italiana, settembre e ottobre.

            - Bologna: si apre la 42esima Assemblea dell'Anci 'Insieme per il bene comune'. Partecipa, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

            - Roma: cerimonia della XXIV edizione del Premio Anima 'Per la crescita di una coscienza etica'. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria.

            (RADIOCOR) 12-11-25 07:05:00

              
