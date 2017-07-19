Morning note: l'agenda di mercoledi' 1 luglio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - - Milano: BlackRock presenta il Mid Year Global Outlook 2026.
- Sintra (Portogallo): si conclude il Forum on Central Banking della Bce. Si apre con la tavola rotonda sulla tokenizzazione, con Piero Cipollone, membro del consiglio esecutivo Bce. A seguire sessione di politica monetaria, con Andrew Bailey, governatore Bank of England; Christine Lagarde, presidente Bce; Tiff Macklem, governatore Bank of Canada; Kevin Warsh, president della Federal Reserve.
- Roma: presentazione della Relazione annuale 2026 dell'Arera, sullo stato dei servizi e l'attivita' svolta.
- Roma: prima edizione del Premio 'Le donne di ora', promosso da Invitalia per celebrare il contributo delle donne alla vita imprenditoriale del Paese. Partecipano, tra gli altri, Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Emanuele Orsini, presidente di Confindustria; Bernardo Mattarella, a.d. di Invitalia.
- Roma: presentazione Rapporto di fine consiliatura del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail. Partecipano, tra gli altri, Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Valeria Vittimberga, d.g. Inps; Roberto Ghiselli, presidente Civ Inps.
- Giappone: diffusione indici Tankan, grandi imprese manifatturiere e non, T2; PMI manifatturiero finale, giugno; fiducia delle famiglie, giugno.
- Cina: diffusione indice PMI manifatturiero - Caixin, giugno.
- Olanda: diffusione dati Pil, T1.
- Italia: diffusione indice PMI manifatturiero, giugno; diffusione dati Deficit/Pil, T1; Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle societa', I trimestre; prezzi alla produzione dei servizi, I trimestre; il Mit comunica i dati relativi al mese di giugno sulle immatricolazioni di autovetture.
- Francia: diffusione indice PMI manifatturiero finale, giugno.
- Germania: diffusione indice PMI manifatturiero finale, giugno.
- Eurozona: diffusione indice PMI manifatturiero finale, giugno; inflazione, giugno.
- Gran Bretagna: PMI manifatturiero finale, giugno. Ore 10,30.
- Stati Uniti: diffusione dati nuovi occupati, stima ADP, giugno; Markit PMI manifatturiero, giugno; indice ISM manifatturiero, giugno; spesa in costruzioni, maggio.
red-.
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