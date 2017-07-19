Morning note: l'agenda di martedi' 9 settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - - Milano: prosegue la 'Euronext Sustainability Week 2025', una settimana di dialogo tra imprese, investitori e istituzioni su crescita sostenibile e innovazione. Nella giornata l'evento 'Driving Growth and Competitiveness through Sustainability' e i workshop 'Navigating the Path of Mitigation, Resilience, and Growth' e 'The Evolution of ESG Bond Markets: Embracing Standards and Innovation'.

- Rho (Mi): si apre Gastech 2025, il piu' importante appuntamento globale per il gas naturale, GNL, idrogeno, tecnologie per il clima e AI nel settore energetico.

Partecipano ministri di tutto il mondo, aziende e importanti istituzioni del settore energetico.

- Roma: evento di lancio della II edizione della 'Giornata dello Sport Italiano nel Mondo', rassegna tematica volta a valorizzare le eccellenze del nostro Paese anche in questo ambito. Partecipano i ministri Tajani e Abodi.

- Francia: Produzione industriale.

