Morning note: l'agenda di martedi' 9 luglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - - Made in Italy Pre-Summit 2024 'New markets, global trade shifts', organizzato da Il Sole 24 Ore. Partecipano, tra gli altri, Marco Nocivelli, vice presidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy; Lara Ponti, vice presidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG. In streaming.

- Roma: assemblea Abi. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Fabio Panetta, governatore Banca d'Italia; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze. A seguire, Consiglio Abi e Comitato esecutivo Abi.

- Roma: presentazione della Relazione annuale 2024 dell'Arera al Parlamento.

- Roma: l'Agenzia del Demanio presenta il rapporto 2024 'Creare valore con gli immobili dello Stato'. Partecipano, tra gli altri, Alessandra dal Verme, direttore Agenzia del Demanio; Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia e delle Finanze.

red-

(RADIOCOR) 09-07-24 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN