Morning note: l'agenda di martedi' 25 novembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - - Roma: asta di BTp short term e BTp-i per un importo complessivo fino a 4,5 miliardi.
- Germania: Pil terzo trimestre.
- Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di ottobre sulle immatricolazioni di autovetture in Europa.
- Francia: Fiducia consumatori, novembre.
- Stati Uniti: Vendite al dettaglio e Ppi settembre, C/Shiller indice dei prezzi delle case, settembre, scorte delle imprese agosto, fiducia consumatori novembre.
- Roma: Innovation Days 2025 Lazio 'Dall'AI alla Green Energy, il futuro e' gia' iniziato', organizzato da Il Sole 24 Ore e Confindustria.
- Roma: assemblea di Confartigianato.
- Roma: fondazione Enpaia presenta la Relazione annuale 2025 al Parlamento.
Red.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 25-11-25 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Acea
|21,00
Tag
- Congiuntura
- Npp
- Produz. Distribuz. Energia Elettrica Gas E Acqua
- Attività Manifatturiere
- Editoria Stampa E Supporti Registrati
- Africa
- Angola
- Prov?ncia De Luanda
- Luanda
- Europa
- Italia
- Lazio
- Provincia Di Roma
- Comune Di Roma
- Roma
- Acea
- Il Sole 24 Ore
- Artigianato
- Enti Associazioni
- Confederazioni
- Pil
- Mercati
- Obbligazioni
- Emissioni Obbligazionarie
- Emissione Obbligazioni Tesoro
- Aste Tesoro
- Economia