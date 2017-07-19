Dati
            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di martedi' 25 novembre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - - Roma: asta di BTp short term e BTp-i per un importo complessivo fino a 4,5 miliardi.

            - Germania: Pil terzo trimestre.

            - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di ottobre sulle immatricolazioni di autovetture in Europa.

            - Francia: Fiducia consumatori, novembre.

            - Stati Uniti: Vendite al dettaglio e Ppi settembre, C/Shiller indice dei prezzi delle case, settembre, scorte delle imprese agosto, fiducia consumatori novembre.

            - Roma: Innovation Days 2025 Lazio 'Dall'AI alla Green Energy, il futuro e' gia' iniziato', organizzato da Il Sole 24 Ore e Confindustria.

            - Roma: assemblea di Confartigianato.

            - Roma: fondazione Enpaia presenta la Relazione annuale 2025 al Parlamento.

            Red.

