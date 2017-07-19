Morning note: l'agenda di martedi' 25 agosto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - - Roma: previsto un incontro tra il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e i vertici degli enti locali toscani (Provincia di Siena, Comune di Siena e Regione Toscana) sul futuro di Mps.

- Milano: cda di Banco Bpm sull'offerta di scambio lanciata nei giorni scorsi da Mps.

- Rimini: prosegue la 47ma edizione del Meeting di Rimini 'L'amor che move il sole e l'altre stelle", organizzata dalla Fondazione Meeting di Rimini con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Rimini. Nel corso della giornata l'evento 'Dalla montagna al mare, l'Italia che costruisce sport'. Partecipa, tra gli altri, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. A seguire l'incontro Plenario del Giorno. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. La rassegna si conclude domani.

red-.

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(RADIOCOR) 25-08-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN