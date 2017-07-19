Morning note: l'agenda di martedi' 24 marzo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - - Milano: cerimonia di assegnazione della quarta edizione del 'Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti'.
- Milano: Athora Italia presenta con Nomisma la seconda edizione dell'Osservatorio Look to the Future.
- Conference call: iliad.
- Giappone: inflazione; Pmi manifatturiero.
- Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di febbraio sulle immatricolazioni di autovetture in Europa.
- Francia: Pmi servizi e manifatturiero.
- Germania: Pmi servizi e manifatturiero.
- Eurozona: Pmi servizi, manifatturiero e composito.
- Gran Bretagna: Pmi servizi e manifatturiero.
- Stati Uniti: costo unitario del lavoro; produttivita'; Markit Pmi servizi, manifatturiero e composito.
Red-.
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(RADIOCOR) 24-03-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN
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