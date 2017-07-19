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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di martedi' 23 giugno

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 giu - - Milano: Italgas presenta il piano strategico 2026-2032.

            - Bruxelles: dichiarazione introduttiva di Philip R. Lane, membro del Comitato esecutivo della Bce, sulle prospettive macroeconomiche all'audizione dinanzi alla commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo.

            - Roma: assemblea generale di Utilitalia 'Le Utility oltre il Pnrr'. Partecipa Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica - Roma: assemblea Farmindustria "Geopolitica e innovazione.

            L'industria farmaceutica asset strategico per la salute e la crescita della nazione" - Roma: presentazione del Rapporto 2026 sulla ricostruzione del Centro Italia "Ricostruire e' prevenire: il laboratorio sisma 2016, tra sicurezza e coesione territoriale" - Roma: terza edizione 'il giorno de La Verita'', evento promosso dal quotidiano. Partecipano: Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di maggio sulle immatricolazioni di autovetture in Europa.

            - Giappone: Pmi manifatturiero.

            - Francia: fiducia imprese manifatturiere; Pmi servizi e manifatturiero.

            - Germania: Pmi servizi e manifatturiero.

            - Eurozona: Pmi servizi, manifatturiero e composito.

            - Gran Bretagna: Pmi servizi e manifatturiero.

            - Stati Uniti: markit Pmi servizi e manifatturiero.

            Red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 23-06-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              
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