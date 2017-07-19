Morning note: l'agenda di martedi' 19 maggio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - - Parigi: riunione del G7 Finanze.
- Giappone: diffusione dati Pil, T1; produzione industriale, marzo.
- Gran Bretagna: diffusione dati tasso di disoccupazione ILO, marzo; retribuzioni medie, marzo.
- Roma: seconda edizione del Roma REgeneration forum.
Partecipano, tra gli altri, Roberto Gualtieri, sindaco Roma Capitale; Francesco Rocca, presidente Regione Lazio; Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme Istituzionali; Renato Loiero, consigliere del Presidente del Consiglio per le politiche di bilancio; Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute; Antonella Baldino, a.d.
Istituto per il Credito.
- Roma: a Montecitorio presentazione della Relazione Annuale 2026 dell'Organo di Vigilanza sulla Parita' di accesso alla rete FiberCop.
red.
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(RADIOCOR) 19-05-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN