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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di martedi' 19 maggio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - - Parigi: riunione del G7 Finanze.

            - Giappone: diffusione dati Pil, T1; produzione industriale, marzo.

            - Gran Bretagna: diffusione dati tasso di disoccupazione ILO, marzo; retribuzioni medie, marzo.

            - Roma: seconda edizione del Roma REgeneration forum.

            Partecipano, tra gli altri, Roberto Gualtieri, sindaco Roma Capitale; Francesco Rocca, presidente Regione Lazio; Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme Istituzionali; Renato Loiero, consigliere del Presidente del Consiglio per le politiche di bilancio; Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute; Antonella Baldino, a.d.

            Istituto per il Credito.

            - Roma: a Montecitorio presentazione della Relazione Annuale 2026 dell'Organo di Vigilanza sulla Parita' di accesso alla rete FiberCop.

            red.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 19-05-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              


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