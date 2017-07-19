Morning note: l'agenda di martedi' 18 novembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 nov - - Milano: si apre il decennale di salone.SRI 2025 'Show me the money'. Presso la sede di Borsa Italiana.
- Milano: 'Women at the Top - Summit e Gala 2025', organizzati da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e la media partnership di SkyTG24, dedicati all'empowerment femminile.
- Milano: VIII edizione del 'Milano Life Science Forum', quest'anno incentrata sul tema 'La prevenzione come investimento: un confronto multilivello regionale-nazionale-europeo'. L'iniziativa e' promossa da Assolombarda in collaborazione con Health E'cole-Scuola di Sanita'.
- Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al III trimestre 2025.
- Azzano San Paolo (Bg): incontro stampa di Ryanair & Aeroporto di Bergamo.
- Padova: evento di chiusura della campagna elettorale di centrodestra a sostegno di Alberto Stefani. Partecipano, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; i vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani; Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.
- Roma: forum nazionale delle Telecomunicazioni 2025 'L'urgenza di agire - Per costruire un'Italia piu' connessa, competitiva e innovativa', organizzato da Assotelecomunicazioni-Asstel. Partecipa Emanuele Orsini, presidente Confindustria (in videocollegamento).
- Roma: evento '175 anni di futuro tra risparmio e innovazione per il territorio', dedicato alla celebrazione del 175esimo Anniversario di Cassa Depositi e Prestiti.
- Roma: il Governo riceve le organizzazioni sindacali al fine di proseguire il confronto sull'ex Ilva.
- Predaia (Tn): inaugurazione della Funivia delle Mele del Consorzio Melinda. Partecipa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
- Stati Uniti: Produzione industriale; Indice Mercato Immobiliare NAHB.
