Morning note: l'agenda di martedi' 17 febbraio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - - Bruxelles (Belgio): riunione Ecofin.
- Milano: evento 'Milano Cortina 2026: l'economia dello sport e della montagna', organizzato da Confindustria. Partecipano, tra gli altri, Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria e vicepresidente Confindustria; Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo.
- Formello (Rm): conferenza stampa della S.S. Lazio, per la presentazione ufficiale del progetto dello Stadio Flaminio consegnato al Comune di Roma.
- Roma: celebrazione del novantasettesimo anniversario dei Patti Lateranensi. Partecipano, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
- Italia: Istat diffonde i dati su commercio estero e prezzi all'import, dicembre.
- Germania: diffusione dati inflazione, gennaio; indice Zew, febbraio.
- Gran Bretagna: diffusione dati tasso di disoccupazione ILO, dicembre; retribuzioni medie, dicembre.
- Stati Uniti: diffusione Indice Empire Manufacturing, febbraio; Indice Mercato Immobiliare NAHB, febbraio.
red-.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 17-02-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN