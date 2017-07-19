Dati
            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di martedi' 17 febbraio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - - Bruxelles (Belgio): riunione Ecofin.

            - Milano: evento 'Milano Cortina 2026: l'economia dello sport e della montagna', organizzato da Confindustria. Partecipano, tra gli altri, Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria e vicepresidente Confindustria; Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo.

            - Formello (Rm): conferenza stampa della S.S. Lazio, per la presentazione ufficiale del progetto dello Stadio Flaminio consegnato al Comune di Roma.

            - Roma: celebrazione del novantasettesimo anniversario dei Patti Lateranensi. Partecipano, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

            - Italia: Istat diffonde i dati su commercio estero e prezzi all'import, dicembre.

            - Germania: diffusione dati inflazione, gennaio; indice Zew, febbraio.

            - Gran Bretagna: diffusione dati tasso di disoccupazione ILO, dicembre; retribuzioni medie, dicembre.

            - Stati Uniti: diffusione Indice Empire Manufacturing, febbraio; Indice Mercato Immobiliare NAHB, febbraio.

            red-.

