            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di martedi' 14 ottobre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ott - - Cernobbio (Co): si apre il 'Digital Innovation Forum - ComoLake2025', promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale Ets, momento di incontro tra Istituzioni, Operatori e Mondo della Ricerca su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione.

            - Milano: IV edizione di Next Design Perspectives 2025, la conferenza che analizza le tendenze globali della creativita' e del design, organizzata da Fondazione Altagamma.

            - Milano: seconda edizione di 'Job Evolution 2025', evento dedicato all'evoluzione del mondo del lavoro, organizzato da Il Sole 24 Ore. Partecipano, tra gli altri, Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore; Maurizio Marchesini, vicepresidente Confindustria con delega su Lavoro e Relazioni industriali; Maria Anghileri, presidente Giovani Imprenditori Confindustria; Riccardo Di Stefano, delegato Confindustria per l'Education e l'Open Innovation.

            - Washington (Stati Uniti): si aprono le riunioni annuali della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale.

            Press briefing 'World Economic Outlook'; a seguire, press briefing 'Global Financial Stability Report'.

            - Roma: asta del Tesoro di BTp a 3, 7, 10 e 15 anni fino a un massimo di 8,5 miliardi di euro.

            - Roma: previsto il Consiglio dei ministri per l'esame della manovra.

            - Germania: inflazione finale, settembre, indice Zew ottobre - Gran Bretagna: Tasso di disoccupazione Ilo, agosto.

            - Italia: Istat diffonde i dati sulla poverta' in Italia, anno 2024. - Roma: si apre il XXIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, organizzato da Coldiretti in collaborazione con lo studio The European House - Ambrosetti.

