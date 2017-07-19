Dati
            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di martedi' 12 agosto

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - - Milano: primo giorno di scambi in Borsa su Euronext Growth Milan di Friends.

            - Roma: il Tesoro offre in asta BoT annuali fino a 8 miliardi.

            - Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra le amministrazioni nazionali e locali della Puglia per la definizione dell'Accordo di Programma Interistituzionale per la piena decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto a Palazzo Piacentini. A seguire il ministro incontra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali, le associazioni d'impresa nazionali e pugliesi e le rappresentanze datoriali dell'indotto dell'ex Ilva, per informare sulle conclusioni del tavolo sull'Accordo di Programma Interistituzionale.

            - Uk: Tasso di disoccupazione Ilo e retribuzioni medie, giugno.

            - Germania: indice Zew agosto.

            Red

            Red

(RADIOCOR) 12-08-25 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              


