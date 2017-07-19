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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di martedi' 1 settembre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 set - - Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comunica i dati relativi al mese di agosto sulle immatricolazioni di autovetture.

            - Milano: conferenza stampa 'Formula 1 Pirelli - Gran Premio d'Italia 2026'. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (in videocollegamento); Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Marco Tronchetti Provera, presidente Pirelli.

            - Milano: nell'ambito del progetto 'Economia della Salute', evento '"The Italian Dream: Lombardia Life Sciences Competitiveness Forum".

            - Roma: l'Istat diffonde i dati sull'andamento del Pil, della disoccupazione e la stima preliminare sull'inflazione.

            red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 01-09-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Pirelli & C 6,65


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