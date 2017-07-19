Morning note: l'agenda di martedi' 1 settembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 set - - Italia: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comunica i dati relativi al mese di agosto sulle immatricolazioni di autovetture.
- Milano: conferenza stampa 'Formula 1 Pirelli - Gran Premio d'Italia 2026'. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (in videocollegamento); Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Marco Tronchetti Provera, presidente Pirelli.
- Milano: nell'ambito del progetto 'Economia della Salute', evento '"The Italian Dream: Lombardia Life Sciences Competitiveness Forum".
- Roma: l'Istat diffonde i dati sull'andamento del Pil, della disoccupazione e la stima preliminare sull'inflazione.
red-.
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(RADIOCOR) 01-09-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN
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