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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di lunedi' 6 luglio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 lug - - Roma: si apre la conferenza conclusiva del Network ChaMP.

            Partecipano: Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea; Philip Lane, membro del consiglio esecutivo della Banca centrale europea.

            - Firenze: assemblea 2026 di Confindustria Toscana Centro e Costa 'Sicurezza e' Sviluppo: il nuovo corso industriale del territorio'. Partecipa Emanuele Orsini, presidente Confindustria - Germania: ordini all'industria - Eurozona: PPI; vendite al dettaglio - Stati Uniti: Markit Pmi servizi e compito; indice Ism non manifatturiero composito.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 06-07-26 07:11:01 (0004)NEWS 3 NNNN

              


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