Morning note: l'agenda di lunedi' 6 luglio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 lug - - Roma: si apre la conferenza conclusiva del Network ChaMP.
Partecipano: Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea; Philip Lane, membro del consiglio esecutivo della Banca centrale europea.
- Firenze: assemblea 2026 di Confindustria Toscana Centro e Costa 'Sicurezza e' Sviluppo: il nuovo corso industriale del territorio'. Partecipa Emanuele Orsini, presidente Confindustria - Germania: ordini all'industria - Eurozona: PPI; vendite al dettaglio - Stati Uniti: Markit Pmi servizi e compito; indice Ism non manifatturiero composito.
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(RADIOCOR) 06-07-26 07:11:01 (0004)NEWS 3 NNNN