Morning note: l'agenda di lunedi' 28 novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 nov - - Milano: evento 'Lombardia 2030. Ministri e stakeholder della nostra Regione per disegnare la strategia del futuro', iniziativa organizzata da Regione Lombardia. Partecipano, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria; Marco Tronchetti Provera, a.d. Pirelli; Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; Andrea Orcel, a.d.

UniCredit; Claudio Descalzi, a.d. Eni; Daniela Santanche', ministro del Turismo; Luigi Ferraris, a.d. Ferrovie dello Stato; Pietro Salin, a.d. Gruppo Webuild; Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Mirja Cartia d'Asero, a.d. Il Sole 24 Ore; Carlo Messina, a.d. IntesaSanPaolo.

- Bruxelles: intervento del presidente Bce Christine Lagarde all'Europarlamento.

- Padova: Assemblea Generale congiunta di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia Rovigo. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria; Carlo Messina, consigliere delegato e ceo Intesa Sanpaolo; Luca Zaia, presidente Regione Veneto.

- Roma: presentazione del Rapporto "Il digitale in Italia" di Anitec-Assinform. Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy; Roberto Baldoni, direttore agenzia Nazionale per la Cybersecurity.

- Roma: riunione a Palazzo Chigi con i sindacati su Tim.

- Eurozona: M3 dest, a/a, ottobre.

- Roma: il Tesoro procede con un concambio di titoli di Stato.

