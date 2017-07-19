Dati
            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di lunedi' 2 febbraio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - - Presentazione risultati 2025 e piano d'impresa di Intesa Sanpaolo. Conference call, a seguire conferenza stampa.

            - Italia: il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica i dati relativi alle immatricolazioni di autovetture a gennaio.

            - Roma: Leonardo e Fondazione Leonardo ETS, nell'ambito della settimana nazionale delle Stem, promossa dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca, organizzano un evento istituzionale dedicato al ruolo delle discipline scientifiche e tecnologiche nel mondo della Difesa e della Sicurezza.

            Partecipa, tra gli altri, Roberto Cingolani, a.d. e d.g. di Leonardo.

            - Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato al Mimit, un tavolo di confronto con le principali associazioni delle industrie energivore.

            - Giappone: Pmi manifatturiero finale, gennaio.

            - Cina: Pmi manifatturiero - Caixin, gennaio.

            - Germania: vendite al dettaglio dicembre, Pmi manifatturiero gennaio.

            - Regno Unito: Pmi manifatturiero finale, gennaio.

            - Italia: Pmi manifatturiero, gennaio.

            - Francia: Pmi manifatturiero gennaio.

            - Eurozona: Pmi manifatturiero gennaio.

            - Stati Uniti: Markit Pmi manifatturiero finale gennaio, spesa in costruzioni, novembre, indice Ism manifatturiero, gennaio.

            Red.

            (RADIOCOR) 02-02-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              
