Morning note: l'agenda di giovedi' 23 ottobre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - - Conference call Ferragamo.
- Conference call STMicroelectronics.
- Conference call Saipem.
- Conference call Ermenegildo Zegna.
- Roma: prosegue la sesta emissione del BTp Valore.
- Eurozona: Fiducia consumatori flash, ottobre.
- Stati Uniti: Vendite di case esistenti settembre.
- Ortigia (Siracusa): si apre la prima edizione di 'Education and Open Innovation Forum', un evento che mette al centro il capitale umano come motore di sviluppo economico e sociale.
- Napoli: si apre il forum dell'Economia del Nuovo Mondo 'Cambio di Paradigma', promosso dal quotidiano Il Mattino.
Partecipano, tra gli altri, Francesco Gaetano Caltagirone, presidente Caltagirone, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, Roberto Cingolani, ad di Leonardo.
Red-
(RADIOCOR) 23-10-25 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN