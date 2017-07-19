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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di giovedi' 23 luglio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - -Francoforte: riunione del Consiglio direttivo della Bce sulla politica monetaria - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Acea, Poste Italiane, STMicroelectronics.

            - Conference call: Unicredit - Conference call: Acea - Roma: evento 'Alta Formazione, Ricerca e Innovazione: Universita' e Imprese per la Competitivita' del Paese', organizzato da Confindustria e Crui. Partecipa Emanuele Orsini, presidente Confindustria - Roma: Question time nell'Aula del Senato con i ministri Salvini, Foti e Bernini - Roma: prevista riunione Consiglio dei ministri - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di giugno sulle immatricolazioni di autovetture in Europa - Francia: fiducia imprese manifatturiere - Stati Uniti: sussidi di disoccupazione - Eurozona: fiducia consumatori Red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 23-07-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Poste Italiane 27,70
            Acea 22,40


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