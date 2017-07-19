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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di giovedi' 21 maggio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - - Brescia: assemblea Coldiretti Brescia "Coldiretti, la forza amica del Paese. Salute, sicurezza, prossimita': l'Italia del cibo". Partecipano, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani; il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

            - Bruxelles (Belgio): previsioni economiche Ue.

            - Milano: pubblicazione conti trimestrale e call Generali.

            - Trento: prosegue la 21ma edizione del Festival Economia di Trento.

            - Detroit: Investor Day di Stellantis.

            - Roma: audizione in Senato di Stephane Boujnah, amministratore delegato e presidente del managing board di Euronext.

            - Giappone: ordinativi di macchinari marzo, bilancia commerciale, aprile e Pmi manifatturiero prelim. maggio.

            - Francia: Pmi servizi e manifatturiero preliminare maggio.

            - Germania: Pmi manifatturiero e servizi maggio.

            - Eurozona: Pmi manifatturiero e servizi maggio, fiducia consumatori flash, maggio.

            - Uk: Pmi manifatturiero maggio.

            - Stati Uniti: Richieste settimanali di sussidi disoccupazione, indice Philadelphia Fed, maggio, licenze edilizie aprile, nuovi cantieri residenziali aprile, Markit Pmi manifatturiero e servizi maggio.

            Red.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 21-05-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
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