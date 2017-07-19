Morning note: l'agenda di giovedi' 21 maggio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - - Brescia: assemblea Coldiretti Brescia "Coldiretti, la forza amica del Paese. Salute, sicurezza, prossimita': l'Italia del cibo". Partecipano, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani; il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
- Bruxelles (Belgio): previsioni economiche Ue.
- Milano: pubblicazione conti trimestrale e call Generali.
- Trento: prosegue la 21ma edizione del Festival Economia di Trento.
- Detroit: Investor Day di Stellantis.
- Roma: audizione in Senato di Stephane Boujnah, amministratore delegato e presidente del managing board di Euronext.
- Giappone: ordinativi di macchinari marzo, bilancia commerciale, aprile e Pmi manifatturiero prelim. maggio.
- Francia: Pmi servizi e manifatturiero preliminare maggio.
- Germania: Pmi manifatturiero e servizi maggio.
- Eurozona: Pmi manifatturiero e servizi maggio, fiducia consumatori flash, maggio.
- Uk: Pmi manifatturiero maggio.
- Stati Uniti: Richieste settimanali di sussidi disoccupazione, indice Philadelphia Fed, maggio, licenze edilizie aprile, nuovi cantieri residenziali aprile, Markit Pmi manifatturiero e servizi maggio.
Red.
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