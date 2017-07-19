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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di giovedi' 18 giugno

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - - Milano: Directa Summit 2026, evento-live dedicato agli investitori, organizzato da Directa Sim.

            - Bruxelles (Belgio): riunione del Consiglio europeo (capi di stato e governo). Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

            - Roma: prosegue il collocamento del nuovo BTp Italia Si', dedicato ai piccoli risparmiatori.

            - Roma: assemblea Poste Italiane su buyback e opas Tim.

            - Roma: prosegue il summit FII Priority Europe 2026 sul tema 'Europe Reimagined: Capital, Sovereignty & Strategic Autonomy'. Partecipano, tra gli altri, Yasir O. Al-Rumayyan, governor Pif, chairman Saudi Aramco, chairman FII Institute; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, Andrea Orcel, ceo UniCredit; Pierroberto Folgiero, ceo & managing director Fincantieri; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Lorenzo Mariani, ceo Leonardo.

            - Roma: Stati Generali dei Trasporti e della Logistica 2026.

            Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

            - Roma: pubblicazione della Relazione Annuale sull'attivita' svolta dall'Ivass nel 2025.

            - Roma: assemblea 2026 di Confindustria Assoimmobiliare 'Rigenerare il Paese. L'impatto del Real Estate sullo sviluppo economico'.

            - Uk: Tasso di disoccupazione Ilo e retribuzioni medie, aprile.

            - Stati Uniti: Richieste settimanali sussidi di disoccupazione, indice Philadelphia Fed, giugno, indice anticipatore maggio.

            Red.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 18-06-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Poste Italiane 29,92
            Unicredit 79,25
            Fincantieri 11,345


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