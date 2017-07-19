Morning note: l'agenda di giovedi' 18 dicembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - - Francoforte (Germania): consiglio direttivo Bce in materia di politica monetaria.
- Bruxelles (Belgio): riunione del Consiglio Europeo.
Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
- Francia: diffusione dati fiducia imprese manifatturiere, dicembre.
- Italia: Istat diffonde i dati su censimento e dinamica della popolazione, anno 2024; prezzi delle abitazioni, terzo trimestre.
- Stati Uniti: diffusione dati sussidi di disoccupazione, settimanali; inflazione, novembre; Indice Philadelphia Fed, dicembre; acquisti netti att. finanziarie, ottobre.
red-.
