            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di giovedi' 12 febbraio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - - Milano: Corporate Governance Conference 2026 'The New Frontiers for Corporate Governance', organizzata da Assonime in collaborazione con Oecd. Partecipano, tra gli altri, Federico Freni, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze; Giovanni Gorno Tempini, presidente Cassa Depositi e Prestiti; Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo; Paolo Scaroni, presidente Enel; Fabrizio Testa, ceo Borsa Italiana; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

            - Conti + conference call Iveco Group.

            - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Cementir Holding, Elica.

            - Conference call: Cementir.

            - Milano: Capital Markets Day Fincantieri.

            - Bilzen (Belgio): riunione seminariale dei Ventisette capi di stato e di governo della Ue. Partecipa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

            - Roma: asta di BTp a 3 e 7 anni per un importo complessivo fino a 6,25 miliardi.

            - Gran Bretagna: Bilancia commerciale; produzione industriale; Pil.

            - Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione; vendite di case.

