Morning note: l'agenda di giovedi' 12 febbraio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - - Milano: Corporate Governance Conference 2026 'The New Frontiers for Corporate Governance', organizzata da Assonime in collaborazione con Oecd. Partecipano, tra gli altri, Federico Freni, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze; Giovanni Gorno Tempini, presidente Cassa Depositi e Prestiti; Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo; Paolo Scaroni, presidente Enel; Fabrizio Testa, ceo Borsa Italiana; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- Conti + conference call Iveco Group.
- APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Cementir Holding, Elica.
- Conference call: Cementir.
- Milano: Capital Markets Day Fincantieri.
- Bilzen (Belgio): riunione seminariale dei Ventisette capi di stato e di governo della Ue. Partecipa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
- Roma: asta di BTp a 3 e 7 anni per un importo complessivo fino a 6,25 miliardi.
- Gran Bretagna: Bilancia commerciale; produzione industriale; Pil.
- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione; vendite di case.
