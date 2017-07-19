Morning note: l'agenda di giovedi' 10 settembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - - Berlino (Germania): riunione del Consiglio direttivo della Bce sulla politica monetaria (seconda giornata).
- Roma: asta di BTp a 3, 7 e 50 anni per un importo complessivo fino a 7,75 miliardi.
- Approvazione risultati Avio, B&C Speakers, Cy4Gate, Garofalo Health Care, Toscana Aeroporti, Unidata.
- Germania: inflazione agosto.
- Spagna: Produzione industriale luglio.
- Italia: Istat diffonde i dati sulla produzione industriale, luglio e la nota sull'andamento dell'economia italiana, luglio e agosto.
- Cina: M2 agosto e nuovi prestiti bancari agosto.
- Stati Uniti: Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, Ppi agosto e vendite di case esistenti.
Red-.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 10-09-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|B&C Speakers
|Avio
|29,54
|Toscana Aeroporti
Tag
- Ultimissime
- Npp
- America Del Nord
- Stati Uniti D'america
- Europa
- Italia
- Germania
- Avio
- B&c Speakers
- Toscana Aeroporti
- Mercati
- Obbligazioni
- Emissioni Obbligazionarie
- Emissione Obbligazioni Tesoro
- Aste Tesoro
- Economia
- Indicatori Economici
- Vendita Di Case
- Inflazione
- Congiuntura
- Produzione Industriale
- Ita
- Commento Mercati Giorno