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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di giovedi' 10 settembre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - - Berlino (Germania): riunione del Consiglio direttivo della Bce sulla politica monetaria (seconda giornata).

            - Roma: asta di BTp a 3, 7 e 50 anni per un importo complessivo fino a 7,75 miliardi.

            - Approvazione risultati Avio, B&C Speakers, Cy4Gate, Garofalo Health Care, Toscana Aeroporti, Unidata.

            - Germania: inflazione agosto.

            - Spagna: Produzione industriale luglio.

            - Italia: Istat diffonde i dati sulla produzione industriale, luglio e la nota sull'andamento dell'economia italiana, luglio e agosto.

            - Cina: M2 agosto e nuovi prestiti bancari agosto.

            - Stati Uniti: Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, Ppi agosto e vendite di case esistenti.

            Red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 10-09-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            B&C Speakers
            Avio 29,54
            Toscana Aeroporti


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