Moody's: in Italia crescita significativamente piu' debole che in resto Eurozona

Conferma stima Pil 2019 a +0,2% e 2020 a +0,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 nov - Moody's ha confermato le stime di crescita del pil italiano per il 2019-20. L'agenzia di rating si attende una crescita dello 0,2% quest'anno, dello 0,5% nel 2020, stime invariate rispetto alle previsioni di agosto. Nel 2021 invece Moody's si attende una lieve accelerazione al +0,7%. "In Italia - si legge nel rapporto - la crescita rimarra' lenta e significativamente piu' debole che nella maggior parte degli altri paesi dell'Eurozona. Basiamo le nostre previsioni - si legge nel Global macro outlook - sull'assunto che un ambiente politico piu' stabile, il proseguimento di una fase di crescita positiva nell'eurozona e un mix di politiche monetarie e fiscali di supporto risulteranno in una ripresa, per quanto modesta, dell'economia".

