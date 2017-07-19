Mole Urbana: Palermo, microcar Made in Italy per una svolta su elettrico - INTERVISTA

Nuovi soci? Perche' no, presto secondo round investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 nov - Con l'inaugurazione del nuovo stabilimento di Mole Urbana a Orbassano, in provincia di Torino, il progetto pensato e avviato dal designer e imprenditore Umberto Palermo compie un passo decisivo, da idea a realta' produttiva.

Il gruppo dei quadricicli elettrici e microcar pensate per il trasporto urbano, ha dato l'avvio ufficiale a una fabbrica "leggera", per produrre con basso consumo energetico e grande efficienza. 'Dopo anni di attivita' di ricerca nasce una nuova casa automobilistica, tutta italiana. Come design house siamo riusciti a evolverci e a capire i bisogni delle nuove generazioni sull'elettrificazione. Qui parliamo dell'albero, non solo dei frutti. E di un ecosistema, industriale, sociale e creativo, nel segno del Made in Italy', ha detto in una intervista a Radiocor Umberto Palermo, fondatore e presidente di Mole Urbana, sottolineando che 'l'intera produzione nasce da una filiera nazionale tra Piemonte e Marche, che ricostruisce competenze industriali italiane in settori dove erano quasi scomparse'. L'avvio del sito di Orbassano e' un passo necessario verso la produzione di 12 nuovi modelli elettrici modulari pensati per la mobilita' cittadina a cui in futuro si aggiungera' Malya, una keicar italiana per l'uso extraurbano, ora ancora in stato di concept e che 'se trovassi i finanziamenti nell'arco di 10-15 mesi potrebbe essere in strada'. Per realizzare la visione ambiziosa di Mole Urbana, che e' partecipata da Cassa Depositi e Prestiti tramite Cdp Venture Capital, pero' servono fondi e, potenzialmente nuovi soci: 'Siamo aperti all'ingresso di nuovi soci perche' il mio obiettivo e' non fare debiti, quindi non chiedere soldi in prestito, ma avere dei soci che possono dare un contributo importante. Con CdP siamo stati fortunati, perche' ha compreso che bisogna alimentare la piccola e media impresa, dove c'e' la creativita' e dove c'e' la manifattura', ha detto Palermo, spiegando che presto 'ci sara' un secondo round di investimenti. La prima raccolta e' stata di 3,5 milioni, la seconda non superera' quella cifra, per noi e' abbastanza'.

Stefania Arcudi.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-11-25 12:33:53 (0243) 3 NNNN