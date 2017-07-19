Meta: portavoce WhatsApp su indagine Antitrust Ue, "accuse prive di fondamento"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - 'Le accuse sono prive di fondamento. La crescente diffusione di chatbot di intelligenza artificiale sulla nostra Business Api genera un sovraccarico dei nostri sistemi, che non sono stati progettati per supportare questo tipo di utilizzo. Tuttavia, il settore dell'AI e' altamente competitivo e le persone possono accedere ai servizi che preferiscono in molti modi diversi: tramite app store, motori di ricerca, servizi email, integrazioni con terze parti e sistemi operativi". Lo afferma un portavoce di WhatsApp, commentando la notizia dell'indagine formale dell'Antitrust europeo per valutare se la nuova politica di Meta sull'accesso dei fornitori di intelligenza artificiale a WhatsApp possa violare le norme Ue sulla concorrenza.

L'indagine europea non riguardera' l'Italia per evitare, ha spiegato il comunicato della Commissione, "una sovrapposizione con il procedimento in corso presso l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per l'eventuale imposizione di misure in merito alla condotta di Meta".

Com-Sim.

