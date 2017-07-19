Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Meta: portavoce WhatsApp su indagine Antitrust Ue, "accuse prive di fondamento"

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - 'Le accuse sono prive di fondamento. La crescente diffusione di chatbot di intelligenza artificiale sulla nostra Business Api genera un sovraccarico dei nostri sistemi, che non sono stati progettati per supportare questo tipo di utilizzo. Tuttavia, il settore dell'AI e' altamente competitivo e le persone possono accedere ai servizi che preferiscono in molti modi diversi: tramite app store, motori di ricerca, servizi email, integrazioni con terze parti e sistemi operativi". Lo afferma un portavoce di WhatsApp, commentando la notizia dell'indagine formale dell'Antitrust europeo per valutare se la nuova politica di Meta sull'accesso dei fornitori di intelligenza artificiale a WhatsApp possa violare le norme Ue sulla concorrenza.

            L'indagine europea non riguardera' l'Italia per evitare, ha spiegato il comunicato della Commissione, "una sovrapposizione con il procedimento in corso presso l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per l'eventuale imposizione di misure in merito alla condotta di Meta".

            Com-Sim.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 04-12-25 12:36:12 (0332) 3 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.