Mes: Gualtieri, testo della riforma non e' firmato, polemiche pretestuose

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 nov - 'Il testo della riforma del Mes non e' firmato, le polemiche sono pretestuose'. Lo precisa il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri dopo l'audizione in Senato replicando ad alcune polemiche pretestuose". "Il consenso definitivo e formale del governo alla riforma del Mes e al pacchetto non e' ancora stato espresso" chiarisce Gualtieri che aggiunge: "Come ho detto in Commissione, se da un lato il testo non e' ancora stato firmato e sono tuttora in corso discussioni e negoziati su aspetti minori interni ed esterni al trattato, la mia valutazione che non ci sia reale spazio per emendamenti sostanziali e' di natura politica e non giuridica, in quanto come e' noto in questa procedura vige la regola dell'unanimita'". Da ultimo il ministro indica: "Poiche' il testo di riforma del Mes definito a giugno non presenta profili critici per l'Italia, sarebbe bene concentrare l'attenzione sugli altri aspetti del pacchetto, in linea con le indicazioni del Parlamento'.

com-Ale

(RADIOCOR) 27-11-19 20:07:00 (0630) 3 NNNN