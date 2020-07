Mercati:aumenta cautela, rialzi attesi ora da 46% operatori (da 75%) - Assiom Forex

Mocio: "emerge una fiducia condizionata" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 6 lug - Fiducia ma temperata da una maggiore cautela. E' l'atteggiamento di fondo del mercato secondo quanto emerge dal sondaggio di giugno condotto da Assiom Forex fra i suoi associati in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor. Se un mese fa il 75% degli operatori riteneva infatti che la borsa di Milano fosse avviata su un trend rialzista (con un 12% che si attendeva rialzi superiori al 10%), ora questa percentuale di ottimisti scende al 46% (di cui un 2% di super-ottimisti) rimanendo comunque su livelli significativi. Sale di conseguenza la rappresentanza di quanti ritengono che i mercati abbiano corso abbastanza dopo i minimi di marzo e siano ora destinati a un periodo di calma relativa: l'opzione borse stabili e' stata infatti scelta in giugno dal 37% degli operatori, quasi il doppio rispetto al 19% di un mese fa. Raddoppiano, pur partendo da un livello molto basso, anche quanti prevedono ribassi: a maggio erano il 6% mentre ora sono il 17% con un 4% che non esclude ribassi superiori al 10%. "Una fiducia condizionata e' quella che sembrerebbe emergere dall'ultimo sondaggio mensile - commenta il presidente di Assiom Forex Massimo Mocio - Se da un lato la presenza perdurante ancora in molti Paesi del Covid lascia presagire un cammino piuttosto lungo prima che si possa sconfiggere la pandemia, dall'altra l'intervento sostenuto e robusto delle banche centrali sta traghettando le Borse verso nuovi recuperi e record in alcuni casi. In attesa quindi che si concretizzino le condizioni per una ripresa definitiva gli operatori interpellati hanno manifestato tutta la loro perplessita' in merito al prosieguo del rally in corso. C'e' infatti la consapevolezza che al forte recupero dei valori persi in marzo non corrisponda la salute di un'economia globale sempre a forte rischio recessivo e con dinamiche che ancora non sono state messe completamente a fuoco'.

Cop

(RADIOCOR) 06-07-20 15:00:00 (0330) 3 NNNN