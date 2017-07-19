Meloni: restituita credibilita' all'Italia, ci e' riconosciuta dai mercati

Credibilita' necessaria per affrontare quadro complesso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - "In questi anni, il Governo ha lavorato per restituire all'Italia quella credibilita' di cui aveva bisogno per affrontare un quadro economico, finanziario e internazionale tra i piu' complessi di sempre". Lo scrive in un messaggio all'Assemblea Confimi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "E' una credibilita' - rimarca Meloni - che ci viene riconosciuta dai mercati, dagli investitori e dai risparmiatori e che abbiamo costruito dimostrando grande serieta' nella tenuta dei conti pubblici. Un fattore che, insieme alla solidita' e all'affidabilita' del Governo, e' determinante per diversi aspetti che incidono sull'economia e sul bilancio pubblico: dal livello dello spread all'appeal dei titoli di Stato italiani, dalla capacita' di attrarre investitori internazionali al giudizio delle agenzie di rating".

