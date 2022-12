Meloni: lavoro lo creano aziende, non Stato, lavoriamo per togliere vincoli

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - 'Non e' lo Stato che genera lavoro, lo Stato puo' creare le condizioni per favorire chi crea lavoro ma il lavoro le creano le aziende con le loro capacita'. Ci stiamo muovendo nel senso di togliere cavilli e vincoli che sono controproducenti e, per quando possibile, per dare segnali sulla tassazione'.

Cosi' Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in risposta a una domanda sulle politiche del lavoro del suo governo.

"Migliorare la qualita' del lavoro - ha proseguito Meloni - e' una materia che riguarda soprattutto la crescita economica, bisogna mettere le persone in condizione di assumere e questo si fa quando l'economia e' libera di operare e quando ci si trova di fronte un governo e una politica che fanno del loro meglio per favorire chi crea ricchezza e lavoro".

fon

(RADIOCOR) 29-12-22 12:15:12 (0220) 3 NNNN