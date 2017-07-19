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            Meloni: circostanze crisi legittimano estensione Patto Stabilita' (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - Quelle della congiuntura attuale "sono circostanze eccezionali, al di fuori del controllo dei singoli Stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte. Parlavo con il Primo Ministro anche delle proposte che l'Italia sta portando avanti. Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilita' che e' stata gia' concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica. Perche' anche l'energia e' sicurezza, anche l'economia e' sicurezza per i nostri sistemi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte a Palazzo Chigi con il Primo Ministro d'Irlanda, Michea'l Martin.

            vmg.

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            (RADIOCOR) 22-05-26 17:13:21 (0568)ENE,GOV 3 NNNN

              


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