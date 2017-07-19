Mediobanca: Vinci, Mps arrivera' all'80% dopo riapertura Opas

Fusione e' male minore, ci sara' tema di gestione brand (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - 'Abbiamo un azionista con il 62 e rotti per cento, di questo dobbiamo prendere atto e non e' un'opinione. Sappiamo che ci sara' una riapertura' dell'offerta di Mps 'e sappiamo per la nostra esperienza che le riaperture portano a un incremento della partecipazione che si avvicinera' probabilmente all'80%'. Lo ha indicato il direttore generale di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci, in un video messaggio pubblicato sulla internet aziendale dell'istituto. 'Questo perche' molti fondi legati agli indici saranno costretti a ridurre le quote di Mediobanca', ha aggiunto. Di conseguenza, ha ribadito, 'tra la fine della settimana e la successiva immaginiamo che la partecipazione complessiva di Monte dei Paschi raggiunga la soglia dell'80%'. A quel punto, ha notato ancora, 'la partecipazione all'80% sara' tale per cui sara' difficile immaginare di tenere Mediobanca quotata con un flottante cosi' piccolo e probabilmente anche la Bce spingera' nell'intendimento di avere una fusione'. 'Io credo che la fusione potrebbe essere il male minore - ha spiegato quindi Vinci -. Immaginare un percorso con due entita' abbastanza diverse e collegate da un azionariato ma non capaci di fare grandi sinergie non sarebbe il quadro migliore per la banca, quindi alla fine la fusione puo' lasciare lo spazio per ridisegnare un nuovo gruppo bancario che tenga conto delle differenti anime delle due entita' e sia disegnato magari in una maniera un po' piu' razionale'. Di sicuro 'ci sara' un tema di gestione del brand: noi riteniamo che il nostro sia il migliore al mondo, un premium brand rispetto a Mps, ma questa sara' una valutazione che faranno gli azionisti'.

