            Notizie Radiocor

            Mediobanca: Mps deposita lista per cda guidata da Grilli e Melzi d'Eril -2-

            Nove i candidati con requisiti di indipendenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ott - Nell'elenco presentato da Mps, solo tre candidati non sono in possesso dei requisiti di indipendenza sulla base delle norme di legge e dello statuto di Mediobanca: Melzi d'Eril, Donatella Vernisi e Silvia Fissi.

            Confermate le indiscrezioni quindi sulla maggior parte dei nomi nella lista del Monte dei Paschi con la presenza di Panizza, unico consigliere uscente di Mediobanca, dell'ex manager di Sky Andrea Zappia e dell'attuale amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo. Come da voci della vigilia, tra i candidati trovano posto l'ex segretario generale della Fondazione Crt Lapucci, la ex vice direttrice generale della Consob Tiziana Togna e la commercialista e sindaco di Acea Gandini.

            Le sorprese sono rappresentate dall'avvocato Masoni, in passato a.d. della Ss Lazio, e dalle manager di Mps, Vernisi e Fissi. La prima e' senior manager Imprese e Private dell'istituto e ha avuto anche responsabilita' di vertice nell'area crediti e nella gestione dei patrimoni. Fissi e' responsabile IT& Innovazione di Widiba, banca digitale del gruppo Mps.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Mediobanca 16,46 -0,66 17.35.18 16,215 16,78 16,65
            Italgas 7,85 +0,71 17.38.24 7,775 7,885 7,80
            Banca Monte Paschi Siena 7,544 -0,83 17.39.27 7,499 7,69 7,685


