Mediobanca: Maranghi, grande dolore se venisse espugnata da Mps

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - 'Io chiaramente sto dalla parte di Mediobanca nella misura in cui, essendo affettivamente e storicamente legato ad alcune figure che non ci sono piu', sarebbe un grande dolore se quel luogo venisse espugnato dalle forze che lo stanno assalendo'. Piero Maranghi, imprenditore, manager, editore, direttore di Sky Classica e figlio di Vincenzo, ex amministratore delegato di Mediobanca e storico "delfino" di Enrico Cuccia, in un breve colloquio con Radiocor si schiera contro l'ops lanciata da Mps. 'Dobbiamo chiederci se e' pertinente che i 700 miliardi di risparmio gestito in pancia delle Generali finiscano nell'orbita di un governo e di due privati cittadini', ovvero Caltagirone e Delfin, aggiunge a margine del suo intervento al Festival dell'Economia di Trento, un excursus storico-musicale sulla famiglia Ricordi, l'impresario Domenico Barbaja e Giuseppe Verdi. 'Io credo di no, credo che non sia una cosa sana', conclude, sottolineando che se invece andasse in porto l'ops di Mediobanca su Banca Generali la compagnia del Leone rimarrebbe 'piu' indipendente'.

