Mediobanca: Edizione conferisce il suo 2% all'Opas di Mps

Ora guarda con interesse a nascita nuovo polo bancario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - Anche Edizione aderisce all'Opas di Mps. La holding controllata dalla famiglia Benetton, secondo quanto risulta a Radiocor, ha consegnato all'Offerta del Monte il proprio pacchetto di titoli Mediobanca, pari al 2% del capitale. Ponzano Veneto ha sempre considerato la quota in Piazzetta Cuccia alla stregua di una partecipazione finanziaria (non e' un caso che non aderiva al patto di consultazione tra alcuni soci privati).

Tuttavia, fanno notare fonti vicine alla holding, ora si guarda con interesse al piano che si delinea per il nuovo polo che nascera' con l'operazione Mps-Mediobanca.

La notizia dell'adesione di Edizione arriva nel giorno dell'ufficializzazione del rilancio dell'Opas di Mps (0,9 euro cash per azione Mediobanca) e anche del superamento del 30% dell'Offerta, arrivata al 30,125% di fatto grazie ai conferimenti dei due grandi soci, Caltagirone e Delfin. Oggi, tuttavia, Radiocor ha dato conto di altri due azionisti pronti a consegnare i propri titoli, Tortora (1%) ed Enpam (2%). Sommati al 2% di Edizione portano le adesioni complessive oltre la soglia minima di efficacia del 35%, anche se il computo complessivo sembra destinato a salire ulteriormente nei prossimi giorni.

