Manovra: Salvini, da Lega impegno per chiedere massimo sforzo possibile a banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - La Lega si impegnera' per chiedere il massimo sforzo possibile alle banche per aumentare gli investimenti in sicurezza, con un piano straordinario di assunzioni per le Forze dell'Ordine, detassazione di straordinari e sostegno previdenziale. E' quanto comunica la Lega al termine del consiglio federale, riunione di cui il leader del partito, Matteo Salvini, si e' detto 'molto soddisfatto'.

'Altro che resa dei conti, quelli pubblici sono gli unici conti a cui io e tutta la Lega stiamo lavorando', ha detto Salvini durante la riunione. Inoltre, la Lega ha messo come punti centrali di impegno una stretta sui ricongiungimenti familiari, permesso di soggiorno a punti per espellere chi commette reati e stretta sui centri islamici sono alcuni dei contenuti di una proposta di legge della Lega sul tema immigrazione. E' stata poi fatta l'analisi delle recenti elezioni regionali e fissati gli obiettivi per le prossime, ovvero la vittoria in Veneto con la Lega primo partito e l'ambizione di ottenere il massimo storico di consensi in Campania e in Puglia.

