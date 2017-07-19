Dati
            Maltempo: Sbarra, governo riconoscera' stato emergenza nazionale per Calabria

            Pronti a ogni misura per risposte rapide a territorio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Il governo interverra' "con tempestivita'" a sostegno delle amministrazioni locali e del sistema produttivo che stanno affrontando le pesanti conseguenze dell'ondata di maltempo di queste ore in Calabria, riconoscendo lo stato di emergenza nazionale come richiesto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e assicurando la massima collaborazione istituzionale". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra. "Seguiamo con grande attenzione la situazione e, come gia' fatto in seguito al ciclone Harry, siamo pronti a mettere in campo ogni misura utile per garantire risposte rapide ed efficaci ai territori interessati, sostenere famiglie e imprese danneggiate, accompagnare la fase della ripartenza e programmare al contempo gli interventi strutturali di prevenzione e difesa del territorio' sottolinea.

            fon.

