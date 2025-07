Lvmh: -22% utile netto I semestre a 5,69mld, -4% i ricavi a 39,8mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 lug - Nel dettaglio la divisione Moda e Pelletteria ha mostrato 'resilienza', pur mostrando ricavi (a 19,1 miliardi in calo dell'8% o del 7% a livello organico) e margini (6,6 mld giu' del 18%) in calo nel primo semestre 2025. In particolare la nota parla di Louis Vuitton, che ha continuato a dimostrare creativita', e ha ricordato i nuovi direttori creativi arrivati in alcuni brand, in primis in Dior, con la nomina di Jonathan Anderson alla direzione creativa sia dell'Uomo che della Donna. 'La prima collezione maschile, svelata a giugno all'Hotel des Invalides a Parigi, e' stata 'un successo immenso', e' riportato nel comunicato, che inoltre ha ricordato che Loro Piana ha celebrato i suoi 100 anni con un evento a Shanghai.

La divisione Vini e Liquori ha registrato ricavi per 2,58 miliardi (-7 e -8%)e un utile operativo di 524 milioni (-33%). L'andamento negativo e' da attribuire alle tensioni sul fronte commerciale sui mercati chiave di Usa e Cina, sottolinea la nota. La divisione Profumi e Cosmesi ha registrato un giro d'affari di 4 miliardi (-1% o 0) e un utile operativo di 425 milioni (-4%), mentre la divisione Orologi e Gioielli ha messo a segno ricavi per 5 miliardi (-1% e 0) e un utile operativo di 762 milioni (-13%). Infine la divisione Retail, che comprende Sephora, ha registrato ricavi stabili a 8,6 miliardi (+1% o 0) e un utile operativo di 876 milioni, in rialzo del 12%. 'Sephora continua a registrare ricavi in crescita', ha sottolineato la nota, che inoltre ha aggiunto che anche Le Bon Marche' e' stato in crescita. Per contro DFS ha adottato misure per ridurre i costi, varando ad esempio la chiusura della Galleria in Venezia. La nota del gruppo conclude indicando che sara' pagato un acconto sul dividendo di 5,50 euro per azione il prossimo 4 dicembre 2025.

