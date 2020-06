Lombardia: nuovi positivi salgono a 237 con piu' tamponi, 29 i decessi (da 12)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 3 giu - Nel corso delle ultime 24 ore il numero dei nuovi positivi in Lombardia e' salito di 237 unita' contro i +187 di ieri a fronte di un numero maggiore di tamponi, 11355 contro gli 8676 di ieri. Il rapporto tamponi/casi positivi e' sceso dal 2,2% al 2,1%. Risale il numero dei decessi che oggi sono 29 contro i 12 riportati ieri. I guariti oggi sono 239 (ieri 781) mentre i pazienti in terapia intensiva sono 131, 35 in meno di ieri. Calano a 2.995, 26 meno di ieri, i ricoverati non in terapia intensiva.

